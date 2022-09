Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen präsentiert den neuen Kaffee in Kugeln Coffee B. Foto: Dominique Meienberg

Die Ankündigung der Migros war unschweizerisch unbescheiden: Die «grösste Produktinnovation in der Geschichte» kündigte sie an. Die Fallhöhe ist nach solch einer grossspurigen Ansage hoch. Nun hat Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen am Dienstag die Neuerung vorgestellt: ein Kaffeesystem mit kompostierbaren Kugeln – oder «Balls», wie sie die Migros nennt.