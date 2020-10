Bundesgericht schützt Baudenkmäler – Die Gründersiedlung am Friesenberg bleibt bestehen Die ältesten Häuser der Zürcher Familienheim-Genossenschaft müssen erhalten werden. Damit hat sich der Heimatschutz durchgesetzt. Thomas Wyss

Die ältesten FGZ-Häuser an der Pappelstrasse, dem Margaretenweg und dem Jakob-Peter-Weg im Friesenbergquartier wurden zwischen 1925 und 1928 errichtet – und müssen laut Bundesgericht erhalten bleiben. Foto: Samuel Schalch

«Insgesamt ergibt sich, dass ein sehr erhebliches öffentliches Interesse am Erhalt der Gründersiedlung des Friesenbergquartiers besteht.» Mit dieser juristischen Formulierung beendet das Bundesgericht in Lausanne einen Zürcher Rechtsstreit um eine bald 100 Jahre alte Häusersiedlung am Fusse des Uetlibergs. Als Sieger, wenn man so will, geht der Heimatschutz hervor, der für den Erhalt dieser «baulichen Zeugnisse des ursprünglich englischen Gartenstadtmodells» gekämpft hatte.