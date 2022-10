Wassersport auf dem Zürichsee – Die Grünen fordern eine bis zwei Zonen für das Wakeboarden Ein Korridor für das Wakeboarden und damit mehr Ruhe für die Ruderer und Wassertiere: Das schwebt den Grünen vor, die ein entsprechendes Postulat im Kantonsrat eingereicht haben. Irina Kisseloff

Wakesurfen auf dem Zürichsee: Die Boote erzeugen Wellen, auf denen sich besonders gut surfen lässt. Foto: André Springer

Die Wakeboarder lieben die durch ihre Boote erzeugten Wellen, die Sportruderer den spiegelglatten See – unterschiedliche Präferenzen, die sich auf dem Zürichsee teilweise in die Quere kommen. «Der hohe Wellenschlag beeinträchtigt andere Nutzungen, so etwa auch das Stand-up-Paddling», sagt Thomas Forrer, Präsident der Grünen des Bezirks Meilen, der manchmal selbst mit dem Ruderboot auf dem See ist. «Ein Nebeneinander kann aber funktionieren über die Errichtung von Zonen für das Wakeboarden.» Die Grünen haben deshalb am Montag im Kantonsrat ein Postulat eingereicht, in dem sie den Regierungsrat bitten, «eine bis zwei Zonen zum Wakesurfen und Wakeboarden einzurichten».