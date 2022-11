Restaurantkritik Birdy’s by Achtien – Die haben doch einen Vogel! Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der ausgezeichnete Küchenchef Jeroen Achtien hat ein zweites Restaurant eröffnet – und Hingehen lohnt sich absolut. Daniel Böniger

Haben die gleiche Flughöhe: Christian Vogel (l.) und Jeroen Achtien im Birdy’s. Foto: PD

Kennen Sie IWAP-Speisekarten? Es handelt sich dabei nicht um Menülisten, die mit dem Handy heruntergeladen werden müssen – eine Unart, die man immer häufiger antrifft und die auch mal zu diskutieren wäre. Nein, ich spreche von einem «Ich will alles probieren»-Angebot, so wie ich es jüngst im neu eröffneten Birdy’s in Brunnen SZ erlebt habe.