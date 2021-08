Foodtrends auf sozialen Medien – Die haben Eier – und zeigen sie Warum derzeit Promis von Gordon Ramsay bis Brooklyn Beckham das Gleiche fotografieren. Nina Kobelt

Gordon Ramsay bestellt Eggs Benedict in einem Londoner Restaurant – und teilt diesen Umstand mit der ganzen Welt. Foto: Screenshot Instagram

Netflix-Köchin Nadiya Hussain machts. Hipster-Übermama James Kicinski-McCoy alias Bleubird auch. Brooklyn Beckham, der neuerdings Kochvideos dreht, meistens mit seinem Vater David, der im Garten nach Kräutern sucht, bevor er etwas in die Pfanne haut, tut es auch. Und Gordon Ramsay, gefürchteter Restauranttester und «Chef ohne Gnade» (so hiess die Sendung, mit der er im deutschsprachigen Raum bekannt wurde): Sie alle essen Eier. Das heisst, sie fotografieren sie und stellen die Bilder auf Instagram. Unkoordiniert, es ist keine Aktion oder so, im Gegenteil, es erinnert ein wenig an einen Hühnerstall. Aber warum jetzt und warum Eier?