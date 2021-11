Martinimarkt in der Stadtgärtnerei – Die heiteren Seiten der Nachhaltigkeit Ein Wurmkompost fürs Wohnzimmer, menschlicher Dünger, gewürzte Insekten: Der samstägliche Herbstanlass war sowohl Kuriositäten- als auch Bio-Spezialitätenschau. Thomas Wyss

Auch das Logo lacht mit: «Worm up» präsentierte am Martinimarkt einen schicken und geruchlosen Kompostierer fürs Wohnzimmer. Foto: Anna-Tia Buss

Der Bub macht ein Gesicht wie Buster Keaton in seinen besten Stummfilmmomenten; viel Misstrauen paart sich mit noch mehr Verwunderung. Eben hat ihm sein Vater erklärt, dass die Flüssigkeit da in den braunen Flaschen sauberes «Bisi» sei, und wenn man damit Rosen oder auch Rüebli giesse, würden diese besser wachsen. Sekunden später sind dann offenbar alle Information verarbeitet – und der kleine Mann kann sich vor Giggeln kaum mehr auf den Beinen halten.

Kein Seich: Aurin ist laut der Herstellerfirma Vuna der weltweit erste von Schadstoffen befreite Urin-Dünger, der für Blumen und Gemüse zugelassen ist. Foto: Anna-Tia Buss

Das herzige Intermezzo am Stand des Recycling-und Bio-Dünger-Produzenten Aurin ist durchaus «repräsentativ» für den zum dritten Mal in der Stadtgärtnerei in Albisrieden durchgeführten Martinimarkt. Einerseits, das ist offensichtlich, erfreut sich der Anlass speziell bei Jungfamilien grosser Beliebtheit. Andererseits werden von den 30 Händlern nicht nur lokal und biologisch produzierte Spezialitäten feilgeboten – Biberli, Gin, Eingemachtes, Kaffee, Schokolade, Stadttrüffel und einiges mehr –, man kommt da und dort auch in den Genuss der heiteren Seiten der kaufbaren Nachhaltigkeit.