Sanitäterin zum Autosturz in Limmat - «Die Helfenden hatten unglaubliches Glück»

Flavia Bütler leitete die Rettungsaktion vor Ort, nachdem ein Mann mit dem Auto in die Limmat gekracht war. Der Einsatz war aus zwei Gründen spektakulär.

Sanitäterin zum Autosturz in Limmat

Es war sehr chaotisch. Da waren die Passanten, nasse Menschen, die Polizei und zwei Rettungswagen. Mein Job als Pikettoffizierin Sanität ist es, im Chaos Ordnung zu schaffen. Das heisst: Ich komme an einen Unfallort, verschaffe mir einen Überblick über die Situation und vergebe dann Aufträge. Es ist also eine reine Führungsaufgabe.

Flavia Bütler, Sie waren beim Unfall auf der Münsterbrücke, bei dem ein Mann mit einem Auto in die Limmat gefahren ist, vor Ort. Erzählen Sie.

Sie fanden nicht: Was für ein Unfall?

Was ich am Unfallort sah, hat mich nicht schockiert. In diesem Job lernt man, das Emotionale während eines Einsatzes auszublenden. Vor Ort ist meine Professionalität als Einsatzleiterin gefragt, solche Ereignisse gehören zu unserem Alltag.