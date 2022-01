Velohelmpflicht für Teenager? - «Die Helmpflicht hat auch negative Auswirkungen»

Die Stadt Zürich will nicht, dass 12- bis 16-Jährige nur mit Helm Velo fahren dürfen. Wernher Brucks von der Dienstabteilung Verkehr erklärt die Gründe.

Geht es nach der Stadt Zürich, sollen die Strassen so sicher werden, dass der Kopfschutz beim Velofahren nicht mehr nötig ist.

Immer mehr jugendliche Velofahrerinnen und Velofahrer verletzen sich auf den Schweizer Strassen. Deshalb schlägt der Bundesrat für 12- bis 16-Jährige eine Helmpflicht vor (während unter 12-Jährige dort, wo es keine Velostreifen oder -wege gibt, auf dem Trottoir fahren dürfen).

Doch das kommt bei den Städten Basel, Bern, Winterthur und Zürich nicht gut an. In einer gemeinsamen Mitteilung haben sie sich gegen die Helmpflicht ausgesprochen. Wernher Brucks, Leiter Verkehrssicherheit der Stadtzürcher Dienstabteilung Verkehr, erklärt die Gründe.

Die Velounfallzahlen in der Stadt Zürich steigen Jahr für Jahr, dennoch spricht sich die Stadt gegen eine Velohelmpflicht für 12- bis 16-Jährige aus. Warum das?

Wir stellen den Nutzen des Velohelms nicht infrage. Wir empfehlen den Helm, und dass er bei einem Unfall schützt, ist klar. Die Frage ist, ob eine Helmpflicht die richtige Massnahme ist. Wir wollen nicht das Signal aussenden, dass Velofahren in Zürich so gefährlich ist, dass sich Velofahrende schützen müssen. Wir haben uns vorgenommen, die Strassen der Stadt so sicher zu machen, dass Velofahrende theoretisch irgendwann einmal ohne Helm fahren können.