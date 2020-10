Der Circle am Flughafen Zürich – Die Highlights des neuen Parks am Flughafen Eine Standseilbahn, ein überraschend hoher Mini-Berg und geführte Safaris mit Rangern – so soll ein Unort zum Besuchermagnet werden. Marius Huber

Kann das am Flughafen sein? Auf dem Weg zum Gipfel, der das Zentrum des neuen Parks bildet. Foto: hub

Am 5. November wird am Zürcher Flughafen nach fast sechs Jahren Bauzeit der immense Erweiterunsbau The Circle eröffnet – das Timing könnte kaum schlechter sein für eine neue Einkaufsmeile mit Anbindung an den internationalen Flugverkehr. Zum Milliardenprojekt gehört allerdings auch ein grosszügiger Park. Er könnte als Erholungsort in Krisenzeiten umso gefragter sein – mit einer Fläche, die mehr als sechsmal dem Zürcher Sechseläutenplatz entspricht. Die Flughafenverantwortlichen haben ihn heute schon vorab präsentiert.

Flughafenchef Stephan Widrig wünscht sich den Circle als urbanes Zentrum abseits der Stadt. Als Vorbild für den Park zieht er den Central Park in New York heran. Die Grünfläche soll ein Gegenstück zum hektischen Circle sein, eine Oase der Ruhe. Bei der ersten Annäherung fällt aber sofort auf, dass Ruhe hier ein relativer Begriff ist: Der tosende Lärm der nahen Autobahn ist bisweilen ohrenbetäubend, auch wenn man mitten im Wald steht.