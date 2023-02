Das Regime von Wladimir Putin müsse weg, doch das reiche nicht, sagt der russische Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski. Deshalb ruft er zu einer Revolution auf in Russland. Zur Not auch mit Gewalt.

Herr Chodorkowski, Russland hat im Osten der Ukraine eine neue Offensive begonnen. Gewinnt Wladimir Putin diesen Krieg doch noch?

Am Schluss verliert Putin diesen Krieg auf jeden Fall. Es gibt für ihn kein Zurück mehr. In seinem Kopf führt er schon lange Krieg gegen die Nato. Das gilt auch für die Mehrheit der Russinnen und Russen. Putin verlangt von der Allianz, dass sie sich an die Grenzen von 1997 zurückzieht, also auf den Stand vor der Nato-Osterweiterung. Daran hat sich nichts geändert. Diese Forderung wird im Westen niemand erfüllen wollen. Darum wird es Putin früher oder später mit der Nato zu tun bekommen. Und natürlich verlieren.