Plastik verpackt alle möglichen Lebensmittel. Viele Konsumenten haben eine Abscheu gegen das Material entwickelt. Foto: Reto Oeschger

Plastik wird knapp, und die Preise sind nach oben geschossen. Das kann in den verschiedensten Bereichen zu ernsthaften Problemen führen. Hersteller von Impfstoffen zum Beispiel benötigen riesige Plastiksäcke in der Produktion. Das Material steckt auch in Knie- und Hüftimplantaten und in künstlichen Bandscheiben, und nicht zuletzt bestehen Spritzen aus Kunststoff.

«Plastik um die Salatgurke oder den Teebeutel? Sinnvoll!»

Plastik findet auch in Produkten des Alltags nützlichen Einsatz, auch wenn viele Konsumenten geradezu eine Abscheu gegen das Material entwickelt haben. Plastik um die Salatgurke oder den Teebeutel? Sinnvoll! Beides hält so länger und landet dadurch weniger häufig im Abfall.