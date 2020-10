Der Preis des Tourismus – Die Hungerschlangen von Ibiza Die Wohnungsnot auf den Balearen spitzt sich durch die Corona-Krise zu. Nach einem Sommer fast ohne Touristen müssen immer mehr Einheimische aufs Festland umziehen. Oder ins eigene Auto. Karin Janker aus Madrid

Insel der Gegensätze: Auf Ibiza herrscht seit Jahren ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Getty Images

Ibizas Luxus besteht aus Sonne, Strand und Fincas mit Privat-Diskothek. Das Flair der drittgrössten Baleareninsel zieht Fussballspieler ebenso an wie gesetztere Stars wie Paul McCartney. In der Hochsaison landen hier 120 Privatjets pro Tag, in normalen Sommern verfünffacht sich die Bevölkerung der Insel.

Sobald die Touristen weg sind, will man Platz schaffen für noch mehr Feriengäste im nächsten Jahr. Dann beginnt auf Ibiza die illegale Bausaison. Ein besonders gewiefter Bauherr hatte im Februar versucht, drei Zimmer in einen leeren Swimmingpool einzubauen. Wären ihm nicht die Behörden auf die Schliche gekommen, hätte er damit wohl ordentlich Geld verdienen können.

Die Horden sind ausgeblieben

Denn Ibizas Mietmarkt ist in den vergangenen fünf Jahren explodiert. 400 Euro monatlich kostet während der Hauptsaison eine Matratze auf einem Balkon mit Markise, 600 Euro ein Schlafplatz im Flur. Diese Angebote richten sich allerdings nicht an Touristen, sondern an Saisonarbeiter, die für die Touristen waschen, putzen, Kopfkissen aufschütteln und Buffets bestücken. Ibiza hat inzwischen die höchste Durchschnittsmiete Spaniens. Der Quadratmeterpreis lag 2019 bei 18 Euro, er ist seit 2015 um 49 Prozent gestiegen.

In diesem Jahr hätte sich die Lage eigentlich entspannen können. Die Horden sind ausgeblieben, weil es sowohl für Briten als auch für Schweizer und Deutsche Quarantäneregeln gab. Da verbrachten viele ihre Sommerferien lieber anderswo. Aber die Preise auf Ibiza sind trotzdem gestiegen, laut dem Portal Fotocasa um 1,1 Prozent im dritten Quartal 2020. «Die meisten Wohnungen gehören Firmen, die nicht darauf angewiesen sind, jetzt Miete zu kassieren. Sie warten darauf, dass an Ostern die Feriengäste zurückkehren», sagt Andreu Grimalt von der Hilfsorganisation European Anti-Poverty Network (EAPN).

Eine «Insel der Gegensätze»

Die Immobilienfirmen sitzen die Krise aus. Die meisten Bewohner der Insel können das nicht. Sie leben normalerweise den Winter über von dem, was sie im Sommer verdient haben. Viele müssen jetzt raus aus ihren Wohnungen, weil diesen Sommer nichts zu verdienen war. Einige ziehen aufs Festland, andere in ihre Autos. Während beliebte Ferienorte wie Sant Antoni zu Geisterstädten werden, bilden sich ausserhalb der Ortschaften Wagenburgen aus Lieferwagen, Campern und Kleinwagen, in denen Menschen hausen.

Manche von ihnen sind Veteranen, sie haben schon die sieben Wochen Lockdown im Frühjahr im Auto verbracht. Doch nun kommen jede Woche mehr Menschen hinzu. Die Zahl derer, die sich in die Hungerschlangen der Hilfsorganisationen einreihen, um Lebensmittel, Kleidung oder Hygieneartikel zu bekommen, ist laut EAPN bereits um 25 Prozent gestiegen. «Die meisten von ihnen haben noch nie zuvor Hilfe in Anspruch genommen», sagt Andreu Grimalt.

Wie nicht wenige andere Inseln wirbt auch Ibiza damit, eine «Insel der Gegensätze» zu sein. In diesem Fall stimmt es: Gerade einmal 500 Meter liegen zwischen den Hungerschlangen und dem Hafen mit Gefährten, für die das Wort «Superjacht» erfunden wurde; so heissen nur Boote mit eigenem Hubschrauberlandeplatz.