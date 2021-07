Erstmals online: Interview mit Steven Weinberg - «Die Hypothese eines wohlwollenden Schöpfers ist unnötig»

2009 führte diese Zeitung ein Interview mit dem nun verstorbenen Physik-Nobelpreisträger Steven Weinberg über dunkle Materie, die Teilchenforschung am Cern in Genf und Religion. Zum Nachruf publizieren wir es erstmals online.

«Es wäre wirklich enorm aufregend, wenn in Genf die Natur der dunklen Materie ans Tageslicht kommen würde», sagte Steven Weinberg anlässlich des Interviews 2009 in Bern, wo dieses Foto entstand.

Beim LHC geht es um mehr als um die Frage, ob ein paar Teilchen existieren. Es geht darum, die Gesetze der Natur zu entdecken. Die gesuchten Teilchen sind ein Schritt in diese Richtung. Sie passen in ein Muster, von dem wir meinen, dass es die Gesetze des Universums wiedergibt.

Professor Weinberg, Mitte November soll der Teilchenbeschleuniger am Cern, der Large Hadron Collider (LHC), endlich starten. Ist es gerechtfertigt, mehr als vier Milliarden Franken auszugeben, um ein paar neue Teilchen zu finden?

Und das ist viele Milliarden Franken wert?

Diese Frage hatten wir in den USA Ende der 1980er und Anfang der 1990er schon einmal diskutiert. In Texas arbeiteten wir an einem ähnlichen Projekt wie dem LHC, dem Superconducting Super Collider, kurz SSC. Der SSC wurde vom Kongress gestoppt. Das war eine demokratische Entscheidung. Es ist uns nicht gelungen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass dieses Projekt sein Geld wert ist.