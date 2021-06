Tipps fürs EM-Gucken auswärts – Die individuellsten Fussballlokale der Schweiz Ein Leben ohne Fussball ist möglich, aber sinnlos, sagen auch viele Geniesser. In welchen Beizen Sie beim Match kulinarisch in der ersten Reihe sitzen, sagt Ihnen Martin Jenni. Martin Jenni

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – darauf Prost: Hafebar im Kreuzackerpark an der Aare in Solothurn. Foto: Beat Mathys

Dass die Waliser nichts mit den Wallisern gemein haben, wissen wir spätestens seit dem ernüchternden Remis der Schweizer Nationalmannschaft gegen Wales. Und als ob wir nicht genug gelitten hätten, erlebten wir im zweiten Spiel gegen Italien das harte «blaue Wunder». Doch ist es nicht auch das Salz in der Suppe eines jeden echten Fussballfans, dass man nie weiss, wie ein Spiel ausgeht? Was nun noch bleibt für die Schweiz, ist darum die Hoffnung, gegen die Türkei zu gewinnen. Was in etwa die gleiche Hoffnung ist wie die, die England seit Jahren vergebens hegt, wenn es gegen Deutschland im Penaltyschiessen antreten muss …