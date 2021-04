Vor Lockerungsschritten – Die Intensivbetten werden wieder knapp Während sich Zürich bereitmacht für die Öffnung, füllen sich die Intensivstationen der Spitäler wieder mit Covid-Patientinnen und -Patienten. Und diese werden jünger. Martin Huber

Die Situation in den Intensivstationen einiger Zürcher Spitäler , auch im Triemli, ist wegen der vielen Covid-Patienten wieder angespannt. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Adieu Lockdown: Zürcher Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und Theater machen sich startklar für die lang ersehnte Lockerung der Corona-Massnahmen. Am Montag ist es so weit. Vorbereitungen ganz anderer Natur laufen derzeit in Zürcher Spitälern. Die Intensivstationen fahren die Kapazitäten für zusätzliche Corona-Patienten wieder hoch, weil die Zahl kritisch kranker Covid-19-Patientinnen und -Patienten seit einigen Tagen wieder ansteigt.

Nach Angaben der Zürcher Gesundheitsdirektion lagen am Freitag 208 Patientinnen und Patienten wegen Covid in Zürcher Spitälern, 19 mehr als noch am Donnerstag. 63 Personen befanden sich in Intensivpflege, 7 mehr als am Vortag, 45 davon mussten künstlich beatmet werden, 8 mehr als am Donnerstag. Zum Vergleich: Vor einer Woche lagen erst 42 Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Zürcher Spitäler.