Besuchsverbot in Zürcher Heimen – Die Isolation soll ein Ende haben Der Zürcher Ärztepräsident kritisiert die Gesundheitsdirektion, die Heimbewohnern mit der Kündigung droht, wenn sie sich nicht ans Besuchsverbot halten. Susanne Anderegg

Seit über einem Monat gilt in allen Alters- und Pflegeheimen von Stadt und Kanton Zürich ein Besuchsverbot. Die alten Menschen leiden unter der Isolation. Foto: Sabina Bobst

«Das geht nicht», sagt Hausarzt Josef Widler. Der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, der selber mehrere Heime betreut, regt sich über einen Passus in den Anordnungen der Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) an die Alters- und Pflegeheime auf. Dabei geht es um das Besuchsverbot, das doppelt gilt: Weder dürfen Angehörige zu ihren Liebsten ins Heim gehen noch Heimbewohner zu den Angehörigen nach Hause. Die GD schreibt dazu in ihrer Verfügung an die Heime: «Bewohnerinnen und Bewohner, die sich nicht an die Vorgaben halten, sind vorerst zu verwarnen und im Wiederholungsfall aus dem Heim zu weisen.»