Lockerungen «für die Jugend» – Die Jugendlichen haben gefordert – und fast nichts bekommen In den letzten Wochen gingen junge Erwachsene für ihre Freiheit auf die Strasse. Heute verkündete der Bundesrat erste Lockerungen. Doch bringen diese Massnahmen den Jugendlichen überhaupt etwas? Sascha Britsko

Trotz breiter Lockerungen ändert sich für Jugendliche bis 20 Jahre wenig. Foto: Dominique Meienberg

«Ich finds super (Smiley)», schreibt die 16-jährige Fabienne über Whatsapp. «Ich chan wieder is Fitness, und mer chan go esse und is Resti zum Zmittag (Smiley).» Fabienne spricht von den Lockerungen der Corona-Massnahmen, die der Bundesrat beschlossen hat. (Lesen Sie hier, was ab Montag wieder erlaubt ist).

Er tat es für die Jugendlichen – oder schreibt dies zumindest so in der Medienmitteilung: «In seiner Beurteilung hat der Bundesrat auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen berücksichtigt, insbesondere auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen.»