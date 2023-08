Opposition in Myanmar – Die Junta zeigt erstmals Milde Nach dem jüngsten Putsch hat die Junta in Myanmar die ehemalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi eingesperrt. Nun soll sie aus dem Gefängnis in den Hausarrest verlegt worden sein. David Pfeifer aus Bankgkog

Für den Grossteil der Bevölkerung ist sie eine Heldin: Menschen in Mandalay protestieren für die Freilassung der ehemaligen Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Foto: Keystone

Eigentlich eine gute Nachricht: Aung San Suu Kyi, 78, ehemalige Regierungschefin von Myanmar und Friedensnobelpreisträgerin, ist offenbar aus der Einzelhaft in den Hausarrest in einem Regierungsgebäude verlegt worden. Das könnte ein Schritt in Richtung Öffnung des Landes sein, in dem das Militär in der Nacht auf den 1. Februar 2021 die Macht an sich riss. Es kann aber auch sein, dass die Junta um ihren Anführer, General Min Aung Hlaing, nur versucht, ein besseres Bild im Ausland abzugeben. Damit sie bald unfreie Wahlen ausrufen und vielleicht wieder in den Kreis der Asean-Staaten zurückkehren kann.

Die Organisation südostasiatischer Länder hat die Generäle von den gemeinsamen Treffen ausgeladen, so lange, bis sich die Lage in Myanmar bessert. Zu den Kernforderungen der Asean gehören eine Einstellung der Kampfhandlungen gegen die Zivilbevölkerung, die Öffnung für unabhängige Beobachter und Zugang zu Aung San Suu Kyi. Die Freiheitsikone war nach dem Putsch in ein Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw geworfen und mit Anklagen überhäuft worden. Öffentlich darf sich Suu Kyi nicht äussern, auch ihre Anwälte dürfen nicht für sie sprechen. Bekannt ist nur, dass sie alle Anschuldigungen abstreitet. Menschenrechtsgruppen haben die Verfahren als Betrug verurteilt.

Mehr als zwei Jahre nach dem Putsch war über ihren Zustand nichts bekannt, dann durfte der thailändische Aussenminister sie vor zwei Wochen besuchen. Es war das erste Signal der Junta, dass sie sich den Forderungen der Asean beugen könnte. Ende der vergangenen Woche meldeten mehrere Nachrichtenagenturen, dass Aung San Suu Kyi aus der Isolationshaft in den Hausarrest verlegt worden sei.

Prominente Figur der Demokratiebewegung

Aung San Suu Kyi ist die Tochter eines myanmarischen Freiheitskämpfers. Sie studierte in Oxford, wo sie ihren späteren Mann kennenlernte. Als sie 1988 nach Yangon zurückkehrte, um ihre schwerkranke Mutter zu pflegen, befand sich Myanmar in Aufruhr. Studenten, Büroangestellte und Mönche gingen auf die Strasse und forderten demokratische Reformen in dem seit 1962 vom Militär regierten Staat. Sie reiste durchs Land zu Kundgebungen und forderte freie Wahlen. Das Militär schlug die Aufstände brutal nieder, Aung San Suu Kyi aber wurde zu einer prominenten Figur der Demokratiebewegung.

Das Militär sprach von Wahlbetrug und Wahlbetrugs Aung San Suu Kyi hält im Januar 2020 eine Rede. Foto: Aung Shine Oo (Keystone, AP)

Sie gründete die Nationale Liga für Demokratie (NLD), wurde von den damaligen Befehlshabern vor Gericht gestellt und verbrachte die Jahre von 1989 bis 2010 fast durchgehend im Hausarrest. Sie durfte in dieser Zeit weder ihre beiden Söhne noch ihren Mann sehen, der im März 1999 an Krebs starb. Ihre Unbeugsamkeit machte sie zu einer Ikone der Menschenrechte, ihre Freilassung im Jahr 2010 wurde weltweit gefeiert. 1991 erhielt sie den Friedensnobelpreis.

International scharf kritisiert

Im Jahr 2015 wurde die NLD bei den ersten freien Wahlen in Myanmar zur stärksten Kraft. Als der Internationale Gerichtshof in Den Haag später «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Völkermord an den muslimischen Rohingya (lesen Sie hier einen Text zur Situation der muslimischen Minderheit) im Jahr 2017 untersuchte und Aung San Suu Kyi ihr Land verteidigte, wurde sie international scharf kritisiert.

Welchen Einfluss Aung San Suu Kyi überhaupt nehmen konnte, ist bis heute nicht bekannt. Bei Parlamentswahlen im Jahr 2020 gewann die NLD erneut eine grosse Mehrheit, die vom Militär entsandte Partei wurde mit einem bescheidenen Ergebnis gedemütigt. Das Militär focht das Ergebnis an und sprach von Wahlbetrug. An dem Tag, an dem das Parlament zum ersten Mal zusammentreten sollte, wurde Aung San Suu Kyi verhaftet und der Ausnahmezustand verhängt. Der gilt bis heute.

Entscheidung in Peking

Das prodemokratische Magazin Frontier Myanmar berichtete, dass Deng Xijun, der chinesische Sondergesandte für asiatische Angelegenheiten, Aung San Suu Kyi nun im Hausarrest treffen will. Das ist insofern interessant, weil es klarmacht, dass die Asean-Staaten nur sehr eingeschränkt Druck auf die Junta in Myanmar ausüben können. Denn hinter den Generälen steht vor allem die Schutzmacht China. Das Schicksal von Aung San Suu Kyi wird also vermutlich in Peking entschieden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.