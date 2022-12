Die kalte Tage offenbaren ein Dilemma: Mit jeder fossilen Heizung, die durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, steigt der Stromverbrauch. Illustration: Kornel Stadler

Für viele Menschen ist die Angst vor einer Strommangellage bereits wieder in weite Ferne gerückt. Man denkt jetzt lieber an die Weihnachtsgans aus dem Ofen oder an Silvesterpartys als an Energieknappheit und geschlossene Saunas.