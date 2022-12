Frauen im Vatikan – Die Karrierefrau im Vatikan Wie einer italienischen Nonne der Aufstieg zur ranghöchsten Frau in der vatikanischen Hierarchie gelang. Der Weg dahin war nicht vorgezeichnet. Ulrike Saurer

Alessandra Smerilli passt nicht in das Klischee der weltfremden Ordensfrau. Foto: Alessia Giuliani (CPP, Catholic Press Photo)

Eine gläserne Decke? Gab es für Alessandra Smerilli, 48, nicht. In der römischen Kurie, wo der süditalienischen Ordensschwester und Ökonomin ein Bilderbuchaufstieg gelang, stiessen Frauen bislang gegen eine Decke aus Eisenbeton.



Diese Vorstellung amüsiert sie. Aber Smerilli bevorzugt das Bild von der gläsernen Decke. Das Schöne an Glas sei ja, dass es zerspringt, wenn man die richtige Stelle trifft.

Das Klischee passte nie

Und ihre Geschicht macht Hoffnung: Eine Nonne aus dem Adria-Städtchen Vasto in den Abruzzen, die zur ranghöchsten Frau in der vatikanischen Hierarchie aufgestiegen ist. Die Wirtschaftswissenschaftlerin führt seit 2021 als Sekretärin das Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Chef der Kurienbehörde ist ein Kardinal.



Die Kurie leitet seit dem 11. Jahrhundert aus Rom die katholische Weltkirche. Männer beherrschen den jahrhundertealten Machtapparat bis heute. Frauen blieb nicht nur der Zugang zu Weiheämtern versperrt. Auch von den einflussreichen Posten in den Dikasterien, die den Ministerien eines Staates entsprechen, hielten die Kirchenoberen Frauen fern.

«Ich bin eine Frau, ich bin Nonne, und ich beschäftige mich mit Ökonomie.» Alessandra Smerilli

Dann bahnte sich eine Italienerin den Weg nach oben, die von sich sagt: «Ich bin eine Frau, ich bin Nonne, und ich beschäftige mich mit Ökonomie – weiter weg vom Mainstream geht es kaum.» Es war wohl genau diese ungewöhnliche Kombination, die ihre Karriere im Vatikan beflügelt hat. Wer hat sich von den Kirchenmännern schon auf eine doppelte Promotion als Ökonom eingelassen? Die Salesianerin schloss dem Doktorat an der römischen Universität La Sapienza ein PhD-Studium an der University of East Anglia in Norwich an.

Heute lehrt sie an der Päpstlichen Fakultät für Erziehungswissenschaften Auxilium in Rom. Im Besprechungszimmer des Dikasteriums sitzt eine geistreiche, empathische und zielstrebige Frau und redet über ihre Arbeit und ihre Ansichten. «Ich bin davon überzeugt, dass die Kirche weniger Kirche und dass der Mensch weniger menschlich ist, wenn Frauen nicht an den Entscheidungsprozessen teilnehmen.»

Ab und zu schielt sie auf ihr Smartphone, um die Uhrzeit zu kontrollieren. Das nächste Meeting drängt. Der Terminkalender der Nonne, die auch die vatikanische Covid-Kommission leitet und ihre Kirche in Wirtschaftsfragen berät, ist voll.

Der Papst will mehr Frauen an der Spitze

Mit Kompetenz allein gelingt es Frauen selten, ganz nach oben zu kommen. Dazu sei meist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren nötig, sagt Suor Alessandra. In ihrem Fall war wohl dieser Umstand entscheidend: Papst Franziskus wünscht sich Frauen in den Spitzenämtern der römischen Kirche. Und vor allem: Er erwartet von ihnen Unterstützung bei der Erneuerung der verkrusteten Kurie. Die Amtsträgerinnen sollten in die Lage versetzt werden, die dort herrschende Kultur zu verändern, schreibt er 2020 in seinem Buch «Wage zu träumen!». Smerilli sagt: «Dem Papst ist wichtig, dass Frauen wertgeschätzt werden, damit sie helfen, aus der Kirche einen pluralistischen Ort zu machen.»



Wenige Monate nach Smerillis Ernennung zur Sekretärin der päpstlichen Entwicklungsbehörde wurde die italienische Sozialwissenschaftlerin und Ordensschwester Raffaella Petrini zur Generalsekretärin des vatikanischen Governatorats berufen. Sie ist damit – hinter dem Papst – nun die Nummer zwei im Stadtstaat des Vatikans, sozusagen die Vize-Regierungschefin des Kirchenstaats. Auch am Heiligen Stuhl rückten Frauen in Führungspositionen auf. Im Synoden-Sekretariat wurde zum Beispiel die französische Theologin Nathalie Becquart zur Untersekretärin bestellt. Sie erhielt damit als erste Frau das Stimmrecht in der Bischofssynode.



Antonella Sciarrone Alibrandi, Professorin für Bank- und Finanzmarktrecht an der Katholischen Universität in Mailand, berief der Papst erst in den Vorstand der Finanzaufsichtsbehörde ASIF, die zur Bekämpfung der Geldwäsche am Heiligen Stuhl eingerichtet wurde. Inzwischen hat die Prorektorin der Hochschule ihre Universitätskarriere aufgegeben und ist als Untersekretärin in die Führung des Dikasteriums für die Kultur und die Bildung gewechselt.

Von den Kurienmanagerinnen in Rom geht eine Signalwirkung aus. Smerilli empfing kürzlich eine Gruppe österreichischer Katholikinnen, die vom Wandel in ihrem Land berichteten. Sie erzählten, dass die weiblichen Beförderungen im Vatikan auch die österreichischen Bischöfe zu Ernennungen von Frauen angesteckt haben.



In den 16 Dikasterien gibt es nun bis zum Rang der Sekretäre gleiche Aufstiegschancen. Darüber, auf dem Posten des Präfekten, sind die Männer indessen weiter unter sich. Das soll nicht so bleiben. Der Papst hat es im vergangenen März in die Kurienreform «Verkündet das Evangelium» geschrieben: Frauen können auch Leiterinnen der Kurienbehörden werden.

Die entscheidende Wende

Der Weg von Alessandra Smerilli war nicht vorgezeichnet. Nach dem Klostereintritt liebäugelte die Tochter einer Coiffeuse und eines Autoarbeiters mit dem Studium der Psychologie.

Ihre Oberin hatte andere Pläne mit ihr und verpflichtete sie zum Wirtschaftsstudium. Alessandra war geschockt, nichts lag der Novizin ferner als die Ökonomie. Doch ihr blieb keine Wahl: «Die Oberin sagte mir, dass die Wirtschaft immer wichtiger werden würde, dass sie die Welt und die Politik beherrschen würde und dass wir uns darauf vorbereiten müssten.»

«Wirtschaft kann man nur von innen ändern.» Alessandra Smerilli

Das Studium der Wirtschaftstheorien öffnet ihr schnell die Augen. Sie erkennt: Ein tiefes Verständnis ökonomischer Modelle ist bei der Erfüllung ihrer Mission hilfreich. Denn auch mathematische Modelle oder die Finanz beruhten letztlich auf anthropologischen Annahmen, die oft nicht hinterfragt werden. Für Smerilli folgt daraus die Erkenntnis: «Wirtschaft kann man nur von innen ändern», sagt sie.

Sie redet über Wirtschaft – trotz Armutsgelübde

Wie reagiert die säkulare Welt auf eine Ökonomin, die Nonne ist? Mit grosser Neugier, sagt Smerilli. «Eine Frau, die ein Armutsgelübde abgelegt hat und über Wirtschaft redet, erregt Interesse.» Diese Neugier bringe kirchenferne Menschen dazu, sich anzuhören, was eine Ordensschwester über Zinsraten oder Finanzen zu sagen hat.

Auch mit ihren Büchern will sie ein breites Publikum ansprechen. 2020 veröffentlichte sie ihre Reflexionen über die «Weibliche Wirtschaft». «Unser tägliches Brot. Für eine solidarische und nachhaltige Wirtschaft» heisst ihr jüngstes Werk.



Es ist kein Geheimnis, dass der Papst grosse Stücke auf die Ökonomin Smerilli hält. Die Aufgabe der Salesianerin ist es, die unbequemen Wirtschaftsideen des Papstes auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Ihre Natürlichkeit, ihre Selbstironie und ihr konziliantes Auftreten sind im komplizierten Arbeitsumfeld des Vatikans von Vorteil, sagen Insider.

Die Economy of Francesco

Der Papst und seine Volkswirtin haben ein wegweisendes Grossprojekt vor Augen: der Economy of Francesco. Sie setzen dabei auf Dialog und Vernetzung. Seit drei Jahren arbeiten mehr als 2000 junge Frauen und Männer aus 120 Ländern daran, der ökonomischen Wissenschaft eine neue Richtung zu geben. Der Papst hatte 2019 sie in einem Brief aufgerufen, mit ihm zusammen die Wirtschaft zu verändern.

Sein Pakt mit der Jugend war eine Abwendung von der etablierten Wissenschaft, der er vorwarf, sich zu wenig um die drängendsten Probleme der Menschheit zu kümmern: die Klimakrise und die soziale Ungerechtigkeit. «Von den Teilnehmern an der Economy of Francesco erwarten wir, dass sie unsere Sichtweise auf die Wirtschaft verändern und den Menschen tatsächlich in den Mittelpunkt rücken», sagt Smerilli.

Das sei natürlich wie in der Geschichte von David und Goliath. Beeindruckt ist sie aber von der Begeisterung, der Kompetenz und vor allem von der Fähigkeit der jungen Leute, sich rund um die Welt zu vernetzen. «Das ist die Stärke der Economy of Francesco», sagt sie. Und dann eilt sie zur nächsten Besprechung.





