Taliban-Feindbild – Die «Kim Kardashian Afghanistans» flüchtet aus Kabul Aryana Sayeed ist der grösste Popstar ihres Heimatlandes. Einst in die Schweiz geflüchtet, steht sie für alles, was die Taliban ausmerzen wollen. Philippe Zweifel

Flucht aus Kabul: Aryana Sayeed in einem US-Militärflugzeug. Foto: Aryana Sayeed Official / Instagram

Während die Taliban die Eroberung Afghanistans vorantreiben, gehören Frauen zu den am meisten gefährdeten Gruppen. Eines der Hauptziele der Radikalislamisten: Aryana Sayeed. Die 36-Jährige ist die berühmteste Popsängerin des Landes und war in den letzten Jahren Jurorin der Sendungen «Afghan Star» und «Voice of Afghanistan» – Musik-Castingshows, vergleichbar mit «Music Star» oder «Deutschland sucht den Superstar».

Nun ist Aryana Sayeed aus Kabul geflüchtet. In einem Instagram-Post ist sie mit anderen Flüchtlingen in einem Militärflugzeug zu sehen, im Hintergrund prangt eine amerikanische Flagge.