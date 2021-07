Interview mit Ayelet Gundar-Goshen - «Die Kinder rufen oft: ‹Yeah, Alarm!›»

Im Mai ist der Konflikt in Israel eskaliert. Wie lebt es sich heute in Tel Aviv?

Die Raketen flogen mitten in die Städte. Mussten Sie flüchten?

In der ersten Nacht, als Bomben abgeworfen wurden, mussten wir dreimal aus dem Haus laufen. Unsere kleinen Kinder haben geschlafen, und ich wollte nicht, dass sie aufwachen und Fragen stellen. Dann sind wir in den Norden aufs Land gefahren. Ich kam aber jeden Tag in die psychiatrische Kinderklinik nach Tel Aviv zurück, dort arbeite ich als Psychologin. Die einen Kinder sind jüdisch, andere arabisch. Und auch die Menschen, die dort arbeiten. Draussen war Krieg, aber in der Klinik sah man, wie Juden und Araber zusammenarbeiten können.