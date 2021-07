Interview mit Kostümbildnerin - «Die Kinder wissen: Gemeinsam sind wir stark»

Sie haben für die aktuelle Produktion 200 Kostüme genäht. Wie darf man sich das vorstellen?

Allein mit Massnehmen bin ich einen ganzen Morgen beschäftigt. Ich muss auch aufrechnen. Also, welche Grösse hat das Kind im Februar? Im Juli sollten die Kostüme auch noch passen, und im November zur Derniere müssen sie immer noch sitzen. Natürlich sind beim Nähen die Eltern eine grosse Hilfe. Die haben allerdings nicht die Ausbildung, die ich habe. Ich muss also eine Balance finden zwischen einer grossartigen Wirkung des Kostüms und gleichzeitig, dass wir es in der Verarbeitungstechnik relativ schlicht halten.