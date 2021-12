«Emily in Paris 2» – Die Kitsch-Queen ist zurück Die erste Staffel des Überraschungshits «Emily in Paris» strotzte vor Klischees und verärgerte halb Frankreich. Für Staffel 2 hat Netflix die meisten Fettnäpfchen aus dem Weg geräumt – leider. Denise Jeitziner

Es sieht zwar nicht so aus, aber Emily Cooper alias Lily Collins hat sich gewandelt. Foto: Netflix

Was war das für eine Aufregung, als «Emily in Paris» vor etwas mehr als einem Jahr online ging – die zehnteilige Netflix-Serie über eine junge Amerikanerin, die nach Paris zieht, um einer Kommunikationsagentur für Luxusgüter zu erklären, wie Social Media funktioniert. Und das mit einem Vokabular von gerade mal zwei französischen Wörtern – «Merci» und «Bonjour». Das machte Emily mit einem unbekümmerten Selbstbewusstein wett und einem schier unerschöpflichen Fundus an knalligen Designerklamotten, immer hart an der Grenze zum Fremdschämen.

«Emily in Paris» zeigte uns genau jenes kitschige Postkartenbild, das man von der Stadt der Liebe im Kopf hat, bevor man zum ersten Mal tatsächlich dort gewesen ist. Dazu arbeitsscheue, versnobte, dauerflirtende, kettenrauchende Französinnen und Franzosen. Und genau das enervierte die Einheimischen. Die Stereotype in der Serie seien einfach nur lächerlich. Zudem vermittle «Emily in Paris» ein völlig klischiertes Bild ihrer Hauptstadt, wetterten sie und posteten Fotos von Dingen, die in der Serie nicht zu sehen sind: Baustellen, Obdachlose, Ausschreitungen, Berge von Abfall.