Trendwende in der Klimapolitik: Mette Fredriksen, Regierungschefin von Dänemark, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Alexander De Croo, Premier Belgiens, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz bei der Besichtigung eines Windparks am Nordseegipfel bei Ostende. Foto: AFP

Liegt es daran, dass in einem Jahr Europawahlen sind und die Abgeordneten schon den Ärger der Basis spüren? Oder ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal und dem Berg an gut gemeinten Regeln für Industrie, Landwirtschaft oder Haushalte über das Ziel hinausgeschossen? Tatsache ist, dass die Klimapolitik «made in Brüssel» derzeit EU-weit in heftigen Gegenwind gerät. Man könnte von einer Trendwende sprechen.