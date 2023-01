EHC feiert 4:2-Heimsieg gegen Zug – Die Klotener zwingen den Meister in die Knie Dank zwei Doppelschlägen im zweiten Drittel fahren die Zürcher drei Punkte gegen den EVZ ein. Goalie Metsola trägt mit starken Paraden zum Erfolg bei. Dominic Duss

Drückt dem Spiel gegen Zug seinen Stempel auf: Klotens Stürmer Arttu Ruotsalainen bejubelt in der 26. Minute den Führungstreffer zum 2:1. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Der Aufsteiger feiert am Schluefweg mit seinen Fans den nächsten Erfolg. Erstmals in dieser Saison punktet Kloten nicht nur gegen Zug, sondern gewinnt sogar. Nach einseitigem Startdrittel dreht der EHC auf und zieht im Mittelabschnitt vorentscheidend auf 4:1 davon.

Der mit zwei Kantersiegen ins 2023 gestartete Meister verkürzt zwar in der 57. Minute. Aber danach verteidigen die Zürcher ihren Vorsprung clever, als der EVZ bei einer EHC-Strafe ohne Goalie mit Sechs gegen Vier vehement das 3:4 sucht. Torhüter Juha Metsola glänzt dabei mit mehreren Paraden.

Zuerst kaum Chancen

Die Klotener können sich bei ihren finnischen Schlussmann bedanken, dass sie nach 20 Minuten nur mit einem Tor in Rückstand liegen. Denn das Startdrittel gehört klar den Zugern, die zwei Tage mehr Erholung als der EHC hatten und spritziger wirken. Sie nutzen die erste Überzahl zur Führung durch Hofmann. Kurz zuvor traf der Topskorer die Latte. Das Heimteam kann sich nur mit Entlastungsangriffen etwas Luft verschaffen und einzig Halbchancen erspielen. Immer wieder steht Metsola im Mittelpunkt.

Die 3 Infos einblenden Arttu Ruotsalainen

Der Finne leitet mit seinem Pass auf Ekestahl-Jonsson den Ausgleich ein und stellt 144 Sekunden darauf auf 2:1, es ist sein 10. Saisontor. Auch beim 3:1 ist er beteiligt, kann sich den zweiten Assist gutschreiben lassen. Nach Spielende wird der zum besten Klotener gewählt und feiert den Sieg mit einem Tänzchen auf dem Eis.



Juha Metsola

Wieder zeigt sich der EHC-Goalie von seiner besten Seite. 24 von 26 Schüssen wehrt er ab und verhilft Kloten so zum ersten Sieg im Jahr 2023. Seine Fangquote liegt in diesem Spiel bei 92,31 Prozent, sein Gegenüber kommt bei 17 Schüssen nur auf 76,47 Prozent.



Gregory Hofmann

Der Topskorer ist der auffälligste Zuger, keiner in diesem Spiel bringt so viele Torschüsse (7) zustande. Der 30-Jährige erzielt seine Saisontreffer Nummer elf und zwölf. Unermüdlich kurbelt er die Offensive des Meisters an.

Auch im Mittelabschnitt ändert sich zunächst nichts daran, der EHC gerät weiter unter Druck. Doch dann dreht er die Partie innert gut zwei Minuten. Das erste Powerplay (23.) bringt ihm den Ausgleich ein, Zugs Suri lenkt einen Distanzschuss von Ekestahl-Jonsson unhaltbar ab. Ruotsalainen erwischt danach Hollenstein, der letztmals am 5. November beim 5:4-Heimsieg gegen Kloten das Zuger Tor gehütet und sich dabei verletzt hatte, backhand in der nahen Torecke.

Mit Ruhe zum Erfolg

Von da an läuft das Spiel für die Zürcher. Sie überstehen eine Strafe und verpassen anschliessend im zweiten Powerplay das 3:1. Effizient sind sie hingegen bei den nächsten zwei Ausschlüssen (37./39.) der Gäste. Zuerst erhöht Aaltonen per Direktabnahme, 93 Sekunden später bejubelt Marchon das 4:1. Er versenkt den eigens erzwungenen Abpraller. Das Publikum ist begeistert, nur im Gästesektor herrscht Ernüchterung.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - Zug 4:2 (0:1, 4:0, 0:1) 5322 Zuschauer. Tore: 5. Hofmann (Senteler, Almquist/Ausschluss Ang) 0:1. 24. Ekestahl-Jonsson (Ruotsalainen/Powerplay) 1:1. 26. Ruotsalainen 2:1. 38. (37:05) Aaltonen (Ekestahl-Jonsson, Ruotsalainen/Powerplay) 3:1. 39. (38:38) Marchon (Aaltonen/Powerplay) 4:1. 57. Hofmann 4:2. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten, 4-mal 2 Minuten gegen Zug. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Ekestahl-Jonsson, Peltonen; Nodari, Steiner; Randegger; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Meyer; Derungs, Bougro, Schreiber; Obrist, Ness, Loosli; Simic. Bemerkungen: Kloten ohne Kindschi, Spiller, Capaul, Dostoinov (alle überzählig), Altorfer, Lindemann, Schmaltz (alle verletzt) und Riesen (Swiss League). – 4. Lattenschuss Hofmann. Zug ab 56:59 ohne Goalie. 59. (58:50) Time-out Zug.

Eindrücklich ist vor allem die Art und Weise, wie der EHC den EVZ schlussendlich in die Knie zwingt. In den letzten 20 Minuten lässt er nichts anbrennen, Metsola zeichnet sich mehrfach aus. Insbesondere, als Suri solo auf ihn zustürmt (55.) und scheitert. Eine geschlossene Team- und Defensivleistung sowie Effizienz in Überzahl sind das Erfolgsrezept gegen einen EVZ, der definitiv schon besser war.

In der Tabelle hat sich der Aufsteiger nun vor den Meister geschoben und belegt Rang 8. Nur gegen Ambri konnte Kloten in den 35 Runden noch keinen Zähler ergattern. Zudem punkteten die Zürcher Unterländer im neuen Jahr in allen drei Spielen und sind seit dem 3. Dezember (1:5 gegen Davos) daheim nach 60 Minuten ungeschlagen. Das sind für alle EHC-Fans äusserst erfreuliche Zahlen.

