Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Die Konferenz Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Die Teilnehmer der Schweizer Bischofskonferenz, aufgenommen im Juli 1951 in Einsiedeln. Foto: Keystone

In der Folge 235 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von den Teilnehmern einer Konferenz, die andere von einer speziellen Zahlenreihe. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Die Konferenz

Auf der gemeinsamen Konferenz der Parteien der Lügner und der Wahrheitsverkünder wurden 32 Personen in das Präsidium gewählt und in vier Achterreihen platziert.

In der Pause befragt jedes Mitglied seine Nachbarn (zwei Mitglieder des Präsidiums sind Nachbarn, wenn eines von ihnen links, rechts, vor oder hinter dem anderen sitzt). Gemäss den Aussagen der Nachbarn behauptet jedes Mitglied des Präsidiums, dass sich unter den Nachbarn Vertreter beider Parteien befinden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Lügner immer lügen und Wahrheitsverkünder immer die Wahrheit sagen.

Für welche minimale Anzahl Lügner im Präsidium ist eine solche Situation möglich (also dass sich angeblich unter den Nachbarn Vertreter beider Parteien befinden)?

Die Zahlenreihe

Die Zahlen von 1 bis 37 stehen so in einer Reihe geschrieben, dass die Summe der ersten k Zahlen immer durch die nächste Zahl teilbar ist.

Welche Zahl steht an der dritten Stelle, wenn an der ersten Stelle die 37 und an der zweiten Stelle die 1 steht?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

Fehler gefunden?Jetzt melden.