«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Kontroverse um die Rechte der LGBTQ-Community in den USA

In den USA ist vor kurzem der Pride Month zu Ende gegangen – der Monat, wo die Vielfalt von homosexuellen, queeren und Transmenschen gefeiert wird. Mirja Gabathuler Host Fabian Fellmann Gast Tobias Holzer Produzent

Kurz nach dem Pride Month wurde ein symbolisch sehr wichtiges Urteil des amerikanischen Supreme Court publik – eines, das den Schutz von LGBTQ-Personen vor Diskriminierung erschwert.

Sexuelle Orientierung, Drag Shows und die sogenannte Woke Culture: Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen ist das Thema in den USA omnipräsent. Warum lässt sich damit so gut Politik machen? Dieser Frage geht «Apropos» mit dem USA-Korrespondenten Fabian Fellmann in Washington nach. Moderiert wird die Sendung von Mirja Gabathuler.

