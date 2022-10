The Black Crowes in Zürich – Die Krähen krächzen wieder Die Rock ’n’ Roll-Band aus den USA hat sich wiedervereinigt und begeistert. Die Musiker waren in der Zwischenzeit nicht nur im Studio wild, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Adrian Schräder

Die Black Crowes haben vor 30 Jahren ihr legendäres Album «Shake Your Money Maker» veröffentlicht. Jetzt stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Foto: PD

Jede gute Hausapotheke sollte mit ihrer Musik bestückt sein. Die Band The Black Crowes aus

Atlanta im Bundesstaat Georgia überraschte vor mehr als 30 Jahren mit einem Album, das nur so vor Musikalität, Spielfreude und Rotzigkeit triefte: «Shake Your Money Maker» mit Songs wie «Jealous Again», «She Talks To Angels» und dem Otis-Redding-Cover «Hard To Handle» ist

auch heute noch ein absoluter Klassiker.