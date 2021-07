Hochwasserkatastrophe in Deutschland – «Die Kraft des Wassers wird leicht unterschätzt» Erfolgten die Warnungen zu spät, oder wurden diese nicht ernst genommen? Haben Sicherheitsvorkehrungen versagt? Antworten von Experte Daniel Bachmann. Vera Schroeder

Katastrophale Fluten: Fahrzeuge auf einer überschwemmten Autobahn bei Erftstadt (Nordrhein-Westfalen). Foto: Keystone

Herr Bachmann, Sie sind Experte für Risikomanagement und Hochwasserschutz. Sind die Menschen nicht eindringlich genug vor den Unwettern gewarnt worden? Welche Sicherheitsvorkehrungen haben versagt? Das ist zu diesem Zeitpunkt schwierig zu sagen, ich bekomme auch nur mit, was die Medien melden. Aber die hohe Zahl an Opfern treibt mich um. Die Frage, welche Warnungen liefen und wie ernst diese genommen wurden, muss man schon stellen.

Sie meinen, die Menschen haben Warnungen nicht ernst genug genommen? Viele haben wohl die Vehemenz und Intensität der Ereignisse unterschätzt. An der Mosel, am Rhein oder in Hamburg, also in Gebieten, die immer wieder mit grossen Flusshochwassern oder Sturmfluten umgehen müssen, gibt es Schutzübungen oder Verhaltenspläne, um für solche Extremereignisse zu trainieren. Ausserdem kann man die grossen Flusshochwasser drei, vier Tage im Vorfeld vorhersagen. Da könnte man sich dann schon etwas anders vorbereiten.

«Nicht viele Leute kennen die Hochwassergefahrenkarten.»

Das war diesmal nicht der Fall? Um das abschliessend zu beurteilen, wissen wir noch zu wenig. Die Wetterprognosen für sehr intensiven Regen waren ja schon da. Aber es ist die Frage, wie ernst das Szenario genommen wurde, dass es über die kleineren Flüsse wie die Ahr, die Vicht oder die Lenne dann zu solchen Ereignissen kommen kann. Und wie vehement zum Beispiel Evakuierungen dann auch vertreten wurden, man kann die Leute ja schlecht zwingen. Die Kraft des Wassers wird leicht unterschätzt: Dann gehe ich halt doch noch mal in den Keller. Oder laufe durch das Wasser auf der Strasse, das nur zehn Zentimeter hoch zu sein scheint – und übersehe die vehemente Fliessgeschwindigkeit oder einen ausgespülten Kolk. Bei Sturzfluten kann das fatal sein. (Lesen Sie zum Thema die Reportage «Hilflos zwischen Trümmern».)

Die Menschen wussten nicht, was auf sie zukommt? Es ist nicht leicht, Menschen in Gegenden, in denen Extremereignisse mit einem solchen Ausmass bisher kaum vorgekommen sind, darauf vorzubereiten. Sicher, man könnte jetzt fordern: Alle Bürger und Bürgerinnen müssen lernen, wie man sich bei Hochwasser verhält. Aber dann leben sie in einer Gegend, in der es stattdessen seit Jahren immer trockener wird, da fragen sie: Hochwasser? Ich doch nicht.

«Die hohe Zahl an Opfern treibt mich um»: Daniel Bachmann, Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement in Magdeburg. Foto: PD

Hat sich im Hochwasserrisikomanagement in den vergangenen Jahren viel verändert? Auf europäischer Ebene ist viel passiert, seit 2007 die Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement veröffentlicht wurde. Lange Zeit dachte man ja, man müsse einfach nur immer mehr technische Lösungen wie Deiche oder Talsperren einsetzen. Heute diskutieren wir über unterschiedlichste Massnahmen wie Aufforstungen, dezentrale Speicherungen, Frühwarnsysteme bis hin zur Verhaltensvorsorge. In der Forschung arbeiten wir mit komplexen Computermodellen, in denen wir verschiedenste Unwetterereignisse über unterschiedlichsten Landschaften modellieren können. Aber das alles kommt zu wenig bei den Menschen an. Immerhin: Wir haben in ganz Europa alle sechs Jahre neue Hochwassergefahrenkarten, die – auch via Onlineviewer – öffentlich einsehbar sind. Diese Karten kennen nur leider nicht viele.

Woran liegt das? Hochwasserschutz ist Behördensache. Und Behörden setzen logischerweise das um, was die Politik vorgibt. Es ist also Aufgabe der Politik, auf Tempo und Umsetzung neuer Forschungsergebnisse zu drängen. Das betrifft nicht nur die Modellierungen möglicher Szenarien, sondern vor allem auch Modellierungen von Hochwasserkonsequenzen für Personen oder kritische Infrastrukturen wie Strom, Mobilfunk, Wasserversorgung oder Altersheime. Und das gilt nicht nur für die strategische Planung, sondern auch den operationellen Betrieb im Ereignisfall: Um wen muss man sich in so einer Situation besonders kümmern? Dort steckt sicherlich noch einiges Verbesserungspotenzial.

«Wir bauen da, wo man nicht bauen sollte.»

Die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse ist durch den Klimawandel gestiegen. Passt sich der Hochwasserschutz schnell genug an? Aus meiner Perspektive wird zu wenig über Klimaadaption gesprochen. Denn die Situation ist ja schon da, der Klimawandel ist da. Die Risiken sind gestiegen, die Dinge geschehen. Natürlich müssen wir die Erderwärmung stoppen. Aber wir müssen gleichzeitig Kraft und Ressourcen darauf verwenden, mit den Bedingungen, die bereits herrschen, besser umzugehen. Das Thema Flächenversiegelung, also die immer weiter ausufernde Bebauung des Bodens, sodass kein Niederschlag mehr eindringen kann, ist da nur ein Aspekt. (Lesen Sie zum Thema das Interview mit dem Meteorologen Jörg Kachelmann: «Das ist erst der Anfang».)

Welcher Aspekt wird oft übersehen? Es sind viele Bausteine. Was mir in der Ursachendiskussion immer etwas zu kurz kommt, ist das Problem der systematischen und globalen Akkumulation von Schadenswerten in Überschwemmungsgebieten. Oder einfacher gesagt: Wir bauen da, wo man nicht bauen sollte. Ein schönes Beispiel aus Miami Beach in Florida: 1926 standen da drei Fischerhütten und ein kleines Freizeitressort, als ein Hurrikan alles abräumte. Heute steht dort ein Hotel neben dem anderen. Wenn der gleiche Hurrikan heute da drübergehen würde, das wäre eine riesige Katastrophe. Auf der ganzen Welt siedeln immer mehr Menschen in Gebieten, die eigentlich ungeeignet sind.

Bei einer Medienkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel kämpfte Helmut Lussi, der Bürgermeister von der von den Hochwassern schwer getroffenen Gemeinde Schuld, sichtlich gerührt mit den Tränen. Video: AFPTV/Pool

Fehler gefunden?Jetzt melden.