Liveticker zu Krankenkassenprämien - «Ich habe eine gute Nachricht»

Kosten und Prämien liegen eng beieinander

Nun spricht BAG-Direktorin Anne Lévy: Die mittlere Prämie werde 2022 in mehr als der Hälfte der Kantone sinken, in den anderen Kantonen werde der Anstieg moderat sein. Die Unterschiede liessen sich mit den Kosten in den Kantonen erklären, sagt Lévy. «Je nach Versicherer, Höhe der Franchise und Versicherungsmodell fällt die Prämie sehr unterschiedlich aus.»

Das BAG achtet Lévy zufolge darauf, dass die Prämien weder zu hoch noch zu tief kalkuliert werden. «Im Verlauf der Jahre lagen die Prämien und die Kosten sehr eng beeinander.»

Lévy verweist auf den Prämienrechner «Priminfo». Der biete einen Überblick über alle Prämien. «Sie können somit sehen, welches die günstigste Variante für mich ist.»