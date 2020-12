Podcast von Enissa Amani – Die Krisenhelferin Die deutsche Comedian und Talkerin redet in «Statements aus Seide» ihre Zuhörer an die Wand – und da ist es eigentlich ganz nett. Stefan Fischer

Enissa Amanis Podcast «Statements aus Seide» soll kein Alles-wird-gut-Klimbim sein, sagt sie. Aber den Zuhörern durch den Tag helfen, das schon. Foto: Spotify, Instagram

Wer jemanden zum Reden braucht, ist bei Enissa Amani in guten Händen. Davon ist jedenfalls Enissa Amani überzeugt. Sie hat jüngst den Podcast «Statements aus Seide» gestartet, von dem sie sich selbst verspricht, dass er Hörerinnen und Hörern aus persönlichen Krisen heraushilft.

Nun ist es zwar so, dass man gegenüber der deutschen Comedian, Talkerin und neuerdings auch Filmemacherin gar nicht selbst zu Wort kommt. Nicht im Podcast, in dem ausschliesslich sie spricht, und auch nicht im Interview, in dem man ihr schon ins Wort fallen muss, um ansatzweise ein Gespräch in Gang zu bringen. Aber das macht nichts.

Im Idealfall kann Amani bieten, was derzeit tendenziell Mangelware ist: Ansprache.

Sondern es verkürzt die Sache nur. Denn man muss Enissa Amani gar nicht erst sein Herz ausschütten, damit sie einem Tipps gibt, Ratschläge erteilt, einen aufmuntert und bestärkt. Sie tut es einfach. Man muss sich am Ende noch nicht einmal überlegen, ob es einem danach besser geht. Auch das nimmt einem Amani ab und schlussfolgert: «Was Enissa erzählt, ist kein Alles-wird-gut-Klimbim, sondern wird mir morgen durch den Tag helfen.»

Eine wunderbare Sache also. Gegen die man viele Einwände vorbringen könnte: zu grossmäulig der Anspruch, zu banal die Erkenntnis, zu schwammig das alles für Hilfestellungen und zu wenig lebensklug.

Aber «Statements aus Seide» ist ja nicht gemacht für Menschen, die diesen Podcast nicht brauchen oder Enissa Amani nicht mögen. Sondern für die anderen. Die vor allem Zuspruch suchen und es schätzen, wenn jemand sie daran erinnert, sich nicht so sehr mit dem zu befassen, was sich ohnehin nicht ändern lässt. Die sich gerne einfangen lassen vom Tonfall des Podcasts – obwohl Amani zu ihrem Publikum spricht, hört es sich tatsächlich so an, als würde sie mit ihm reden.

«Statements aus Seide» ist auf Spotify zu hören.