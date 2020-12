Die Kuh im Kunsthaus – Die Künstlerin, die Kunst bewacht Maxi Schmitz steht im Kunsthaus manchmal ewige Zeit vor demselben Bild. Und langweilt sich dabei kein bisschen. Das vierte Türchen unserer Adventsserie. Hélène Arnet

Maxi Schmitz im Kunsthaus: Dieses Bild von Angelika Kauffmann hat es ihr besonders angetan. Foto: net

Sie hat das Bild von Chagall sicher schon tausendmal gesehen. Es zeigt eine Geburt. Eine Hebamme hebt das eben geborene Kind nicht gerade liebevoll hoch in die Luft. Und zur Tür rein kommen Männer und… Maxi Schmitz kann es kaum fassen, dass sie das noch nie bemerkt hat. Maxi Schmitz (35) arbeitet im Kunsthaus Zürich als Aufsicht. Das Team besteht aus rund 30 Angestellten, viele von ihnen arbeiten Teilzeit, weil sie studieren oder selbst künstlerisch tätig sind.

Maxi Schmitz ist Schauspielerin, Fotografin und Filmemacherin. Ihre Aufsichtstätigkeit sichert ihr nicht nur die Miete, sagt sie. «Manchmal kann die Arbeit auch eine tolle Inspirationsquelle für meine eigene künstlerische Arbeit sein.» Aber bevor sie weitere Fragen beantwortet, will sie erzählen, was auf diesem Bild zur Tür hinein ins Wöchnerinnenzimmer marschiert und sie noch nie gesehen hat. Eine Kuh. «Was hat da eine Kuh zu suchen?»

«Es gibt immer etwas zu entdecken.» Maxi Schmitz

Nein, langweilig sei diese Arbeit fast nie, denn eben: «Es gibt immer etwas zu entdecken.» Manchmal stellt sie sich selbst Aufgaben: «Heute schaue ich mir die Horizonte genau an...» Der Dienst dauert acht Stunden, regelmässig wird der Sektor gewechselt, in dem man Aufsicht hat. Freut sie sich auf manche Bilder besonders? «Ich habe viele Lieblingsbilder, darunter ‹Amor und Psyche› von Angelika Kauffmann – Künstlerinnen sind leider so wenige ausgestellt.» Das Bild hängt in einer ruhigen Ecke.

Es sei auch das etwas Meditative, was ihr an dieser Tätigkeit gefalle. Bis eben von irgendwoher ein schriller Piepston durch die Räume gellt. Meist trifft sie einen verdatterten Betrachter oder eine schuldbewusst dreinschauende Betrachterin an. Wirkliche Ernstfälle sind selten. «Doch sind wir darauf vorbereitet», sagt Maxi Schmitz und geht, bevor die Pause vorbei ist, nochmals zum Chagall. «Schauen Sie, da kommt wirklich eine Kuh zur Tür rein.»