Mittel gegen Heuschnupfen – Die Kuhstallpille Wiener Wissenschaftlerinnen haben im Staub von Kuhställen eine Substanz entdeckt, die vermutlich bei Allergien helfen könnte. Martina Frei

Bauernkinder sind weniger anfällig auf Allergien als andere Menschen. Österreichische Forscherinnen haben nun einen Stoff gefunden, der für die Schutzwirkung verantwortlich sein könnte. Foto: Getty Images

Wer seine Kinder vor Allergien oder Neurodermitis bewahren will, zügelt mit ihnen am besten in den Umkreis von 300 Metern um einen Bauernhof mit Kühen, sorgt dafür, dass sie mehrere Geschwister bekommen, hält einen Hund, ernährt die Kinder ausgewogen und gibt ihnen nur minimal verarbeitete Milch zu trinken. Denn all diese Faktoren tragen mutmasslich dazu bei, dass Kinder weniger Allergien bekommen.

Eine Gruppe von Forscherinnen um Erika Jensen-Jarolim am Messerli Forschungsinstitut in Wien wollte es noch genauer wissen. Als Erstes begannen die Wissenschaftlerinnen deshalb, Staub zu sammeln. Auf 14 Rinderhöfen legten sie (saubere) Pizzakartons als Staubfänger aus, wischten Staub von den Oberflächen in den Kuhställen und stellten Luftfilter auf. Anschliessend untersuchten sie den gesiebten Staub.