Erste Bilanz nach dem Lockdown – «Die Kunden sind entzückend» – und die Rendite? Seit einer Woche sind Gärtnereien, Baumärkte und Coiffeursalons wieder geöffnet. Die erste Woche verlief stürmisch, aber meist problemlos. Liliane Minor

Sie war am Montag die erste Kundin beim Coiffeur Salzmann im Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Dominique Meienberg

Die Anfrage im Gartencenter Hauenstein in Rafz läuft ins Leere. Noch am Montag hat Centerleiter Gabriel Egenolf bereitwillig Auskunft gegeben (lesen Sie hier, wie die Wiederöffnung lief). Aber am Samstag ist das Gartencenter derart gut besucht, dass er schlicht keine Zeit hat, um telefonisch eine Wochenbilanz zu ziehen. Und das, obwohl das Wetter in den vergangenen Tagen kaum zum Gärtnern eingeladen hat.