Porträt Jacqueline Burckhardt – Die Kunst ist ihr Sauerstoff Sie machte Restaurationsarbeiten in der Türkei und in Venedig, führte die Performance im Kunsthaus ein und war Präsidentin der Eidgenössischen Kunstkommission: Ein Besuch bei der Kunsthistorikerin in der Zürcher Altstadt. Annik Hosmann

Jacqueline Burckhardt umgeben von einer Skulpturengruppe von Yue Min Jun, in einer Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Sigg in Holderbank. Foto: Derrik Widmer

Bereits Jacqueline Burckhardts Wohnung in der Zürcher Altstadt lässt keinen Zweifel: Diese Frau liebt die Kunst. Im Eingangsbereich eine lebensgrosse ausgeschnittene Figur von Pipilotti Rist, in der Küche ein zartrosa Messer an der Wand, eine Arbeit von Pamela Rosenkranz. Beide Objekte sind Editionen, die sie für die Kunstzeitschrift «Parkett» kreierten. Burckhardt war eine der Gründerinnen und Herausgeberinnen von «Parkett». Doch das ist längst nicht alles, was die heute 74-Jährige in der Kunstwelt gemacht hat. Das wird auch in der neuen Biografie «La mia commedia dell’arte» deutlich.