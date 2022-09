Politisches Chaos in Grossbritannien – Die Labour-Partei erfindet sich neu und singt die Hymne

Der Streit um die Wirtschaftspolitik bietet der britischen Opposition eine Chance, auf die sie seit Jahren gewartet hat. Labour-Chef Keir Starmer nimmt beim Parteitag in Liverpool Anlauf auf Downing Street. Michael Neudecker aus Liverpool

Will vom Absturz des Pfund profitieren: Labour-Chef Keir Starmer während des Parteitags in Liverpool. Foto: Keystone

Alastair Campbell kennt sich aus mit Bildern und Stimmungen, er war der Medienchef von Tony Blair, aber mehr noch war er, was man einen «Spin Doctor» nennt: Er war der Herr über die News, die von und über Blair produziert wurden. Campbell galt als PR-Genie. Ohne ihn, daran zweifelt bis heute niemand, wäre Blair in den 1990ern und 2000ern kaum der am längsten regierende Labour-Premierminister der britischen Geschichte geworden. Frage also jetzt an Alastair Campbell: Was ist davon zu halten, was am Sonntag in Liverpool passierte?