Sitze ich auf dem Velo, verspüre ich einen abgrundtiefen Hass auf Autos. Bin ich im Auto, könnte ich jeden Radfahrer zusammenstauchen. Wie bekomme ich meine Aggression auf den Zürcher Verkehr in den Griff?

Anita, 32, aus Oberengstringen

Diese Frage spricht mir aus der Seele: Die Stimmung ist nicht gut auf der Strasse.

Es ist nur ein paar Tage her, dass ich mit dem Auto am Limmatplatz vor einem Zebrastreifen wartete, als mir ein Velofahrer aufs Autodach schlug und wütend etwas ans Fenster schrie – mein Auto hatte ihm an dieser engen Stelle den Weg versperrt, er musste verlangsamen, um an mir vorbeizukommen. Damit er freie Fahrt gehabt hätte, hätte ich entweder ein paar Fussgänger oder einen Pfosten umfahren müssen.