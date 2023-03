Widerstand gegen die Nazis – Die letzte Überlebende der Weissen Rose ist tot Traute Lafrenz war Teil der Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl und wurde 1943 verhaftet. Nach dem Krieg wanderte sie in die USA aus. Nun ist ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben.

Traute Lafrenz in jungen Jahren. Foto: Wikipedia

Die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weisse Rose ist tot. Traute Lafrenz Page sei am 6. März im Alter von 103 Jahren in den USA gestorben, teilte die Weisse-Rose-Stiftung am Donnerstag in München mit. Sie würdigte «mit Trauer und grosser Anerkennung (...) ihren mutigen Widerstand und ihr bleibendes Zeugnis». Lafrenz sei über Jahrzehnte eine «eindrucksvolle Zeugin der Weissen Rose» gewesen.

Die Weisse Rose hatte ab dem Sommer 1942 an der Universität München mit Flugblättern zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus und zur Beendigung des Krieges aufgerufen. Sieben Mitglieder wurden von der NS-Justiz ab Februar 1943 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Rund 60 Mitstreiter wurden laut Stiftung in mehreren Prozessen angeklagt und zum Teil zu langen Haftstrafen verurteilt.

In verschiedenen Gefängnissen festgehalten

Traute Lafrenz Page kam 1941 als Medizinstudentin nach München. Dort lernte sie Hans und Sophie Scholl kennen und beteiligte sich ab November 1942 an den Flugblattaktionen. Im März 1943 – einen Monat nach den Geschwistern Scholl – wurde auch sie festgenommen und bis zu ihrer Befreiung durch US-Truppen am 14. April 1945 in verschiedenen Gefängnissen in Haft gehalten. Sie emigrierte darauf in die USA und leitete als Ärztin in Chicago eine heilpädagogische Schule für geistig behinderte Kinder.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Lafrenz im April 2019 zu ihrem 100. Geburtstag mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen lassen. Das Präsidialamt würdigte Lafrenz damals als «Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit». Sie sei eine der Wenige gewesen, «die angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten den Mut hatten, auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und sich gegen die Diktatur und den Völkermord an den Juden aufzulehnen».

