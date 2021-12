Umzug SRF-Radiostudio - Die letzten Nachrichten aus Bern – jetzt übernimmt Zürich

Das Ende einer Ära Infos einblenden

Mehr als 50 Jahre lang war die Nachrichtenredaktion in Bern die einzige Stelle, die die Hörerinnen und Hörer über das Radio mit Nachrichten auf Deutsch belieferte. Wie diese zu einem festen Bestandteil der schweizerischen Mediendiät wurden, schildert der pensionierte langjährige Nachrichtenredaktor Kurt Witschi in einem Buch. 1926 startete das Radioangebot mit der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA), die in ihrer Zentrale an der Gutenbergstrasse in Bern mit eigenen Sprechern Nachrichten verlas.

Während des 2. Weltkriegs sei die Glaubwürdigkeit der Meldungen aus Bern ausserordentlich hoch gewesen, weil sie von einem Land gekommen seien, das nicht Krieg geführt habe, schreibt Witschi. In Italien gab es zum Beispiel ein Sprichwort: È vero, gli Svizzeri l’hanno detto (Die Sache stimmt, die Schweizer haben es gemeldet).

Gegen Ende der 1960er-Jahre sendete schliesslich parallel zur SDA auch SRF eigene Nachrichtenbulletins aus dem Radiostudio in Bern. Die SRG empfand die Texte und die Sprechweise der SDA-Sprecher zunehmend als nicht mehr zeitgemäss. 1971 ging schliesslich die Aufgabe der Nachrichtenvermittlung am Radio für die Deutschschweiz ganz auf die SRG über. (bit)