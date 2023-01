Wäschesalon in Zürich – Die letzten Orte für saubere Alltagswäsche Öffentliche Waschstuben sind in Zürich fast verschwunden. Nicht nur für Touristinnen und Touristen, die länger als ein Wochenende hier sind, ist das oft mühsam. Wir haben die wenigen Waschsalons, die es noch gibt, aufgesucht. Moira Jurt

Jung und fresh: Der Auftritt des Waschsalons Niederdorf. Foto: Moira Jurt

Orte, wo man selber seine Wäsche waschen kann, sind in Zürich rar. Ein Grund dafür ist, dass es in jedem Haus oder oft in jedem Haushalt eine Waschküche oder eine Waschmaschine gibt. Für Touristinnen und Touristen, die länger als ein Wochenende bleiben, sind diese Waschstuben eine Hilfe.