Einen Film zu streamen, wird immer populärer. Gleichzeitig heisst es,

nichts könne das Kinoerlebnis ersetzen. Müsste man nicht weiterdenken?

Doch. Zu sagen, hier das Kino, dort das Streaming – das ist eine falsche Alternative. Im Lockdown haben viele Menschen festgestellt, dass es gar nicht so schwierig ist, einen Film zu streamen. Was die Kinos angeht, gibt es aktuell stark bewahrende Kräfte, die gerne so schnell wie möglich zu ihren alten profitablen Geschäftsmodellen zurückkehren möchten. Dabei wirkt die Krise als Brandbeschleuniger für das Geschäftsmodell Streaming. Netflix hat zuletzt mehr als 15 Millionen Abonnenten hinzugewonnen, diese Entwicklung ist unumkehrbar.