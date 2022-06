Frau Brugger, wir ertrinken in Comedy, sie ist auf Bühnen, auf Netflix, Tiktok. Haben bald alle das Gefühl, dass sie es selber auch können?

Das war schon immer eine riesige Gefahr, bereits dann, als wir noch nicht mit Comedy zugeschissen wurden. Heute ist es ja so, dass jede Person bloss einen Knopfdruck davon entfernt ist, ihre Gags zu präsentieren. Zum Glück kann man dann sagen: «Wenn du so lustig bist, dann mach doch.» Was mir auffällt, gerade auch an Familienfeiern oder an einer Party: Viele Leute verstehen den Unterschied nicht zwischen jemandem, der in der Bar einfach mal ganz witzig ist, und jemandem, der wirklich performt. Performen, also abliefern unter Leistungsdruck, ist einfach etwas komplett anderes.