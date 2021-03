Karin Rykart zu Vorfällen beim See – «Die Leute kommen aus der ganzen Schweiz» Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) sagt, dass sich bis zu 8000 Personen am Wochenende rund um den Sechsläutenplatz treffen. Sie stammten nicht nur aus Zürich. Thomas Zemp

An den Wochenenden hat die Polizei ihre Präsenz auf dem Stadelhoferplatz wieder erhöht. Foto: Thomas Egli

Es sei ein fataler Fehler gewesen, dass die Stadt die Videoüberwachungskameras Ende August 2019 im Gebiet Stadelhofen, Sechseläutenplatz und Seepromenade wieder entfernt habe, meinen die beiden SVP-Gemeinderäte Martin Götzl und Stephan lten. Sie verlangen in einem parlamentarischen Vorstoss, dass diese wieder installiert werden. Der Gemeinderat hat ihm am Mittwochabend die Dringlichkeit zugesprochen. Als Reaktion auf die teils gewalttätigen Vorkommnisse in den letzten Wochen in dieser Region hat die Stadtpolizei diese allerdings bereits wieder eingerichtet – vorerst für einen Monat.