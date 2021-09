Barometer der Coolness – Die Lewinsky-Affäre als True-Crime-Stoff Im Drip-Spa das Leben verlängern, die geheimsten Gedanken von John Lennon ergründen und mit veganem Nagellack punkten: Die Liste fürs gepflegte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Corona-Väter





Beim Wickeln, Hüten, Verpflegen sind dank Corona und Homeoffice auch vermehrt Väter zu sehen. Foto: Keystone

Der Spätsommer bringt es an den Tag: Auch unter der Woche sind immer mehr Väter mit Kids unterwegs. Man sieht sie im Park, unterwegs mit dem Kinderwagen, auf dem Spielplatz, beim Windelwechseln und Znüni-Geben. Ist es das Homeoffice, das die Väter dazu inspiriert, sich mehr um die Kinder zu kümmern? So oder so, es bewegt sich doch was!

Ausgezeichneter Roman

Preisgekrönter Roman: «Piranesi» von Susanna Clark.

Siebzehn Jahre sind vergangen, seit Susanna Clark mit ihrem ersten Roman «Jonathan Strange & Mr Norrell» einen Weltbestseller landete. Ihr zweiter Roman «Piranesi» über kriminelle Magier, eine mystische Zwischenwelt und eine darin verlorene Seele ist nicht minder genial. Dafür wurde sie jetzt mit dem britischen «Womens Prize for Fiction» ausgezeichnet. Verdient! (Blessing-Verlag, 2020)