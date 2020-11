Sie sind Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes. Jüngst konnte man lesen, dass die Ansichten dort stark auseinanderdriften. Wie erleben Sie das?

Die in den Medien dargestellten Differenzen gibt es so nicht. In der Taskforce kommen Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtung und Erfahrung zusammen. Nicht alle beurteilen die Fakten immer gleich. Das gehört zum wissenschaftlichen Diskurs. Die veröffentlichten Lagebeurteilungen entsprechen aber dem Konsens, und sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in den Policy Briefs zusammengefasst sind.