Die Unterhaltsarbeiten haben begonnen: Die SBB investieren in die Werkstatt, um sie die nächsten 20 Jahre zu betreiben. Foto: aba

Die SBB zementieren gerade die Situation im Zürcher Kreis 5. Sie pumpen Beton in das riesige Neugasse-Areal an bester Lage und sanieren die Werkhallen, in denen Waggons instand gesetzt werden. Bis mindestens 2043 wird auf diesem Areal keine einzige neue Wohnung gebaut – ob gemeinnützig oder profitorientiert.