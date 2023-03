Ist Zürich in zehn Jahren autofrei? Juso-Präsident Nicola Siegrist wünscht sich das, Oguz Bayindir von den Jungfreisinnigen hat eine andere Meinung. Das Streitgespräch.

Haben sich am Realgymnasium zum Streitgespräch getroffen: Nicola Siegrist (links) und Oguz Bayindir.

Nicola Siegrist: Innerhalb der Stadt ist das Auto ein enorm ineffizientes Verkehrsmittel. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der ein Auto braucht. Zum Beispiel Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder auch für Warentransporte. Aber für den Grossteil der Bevölkerung ist der ÖV oder das Velo die bessere Option. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde man den Autoanteil in dieser Stadt in den nächsten Jahren deutlich senken.

Fahren 2030 in der Stadt Zürich noch Autos, Herr Siegrist?

Oguz Bayindir: Der öffentliche Raum in Zürich ist begrenzt, und es gibt viele kollidierende Mobilitätsinteressen. Der ÖV ist heute das Rückgrat unserer Mobilität und wird es auch in Zukunft bleiben. Daneben werden der Fuss- und der Veloverkehr eine bedeutende Rolle einnehmen. Zuletzt wird sicherlich auch ein Teil Individualverkehr weiterbestehen müssen.

Wird das Tram 2030 immer noch so gut besetzt sein?

Bayindir: Ja, seit Oktober. Als Stadtzürcher brauche ich jedoch äusserst selten ein Auto. Was ich schätze, ist das flexible Angebot von Mobility.

In bürgerlichen Kreisen hört man häufig von der ideologischen Bekämpfung einzelner Verkehrsmittel. Inwiefern findet eine solche in Zürich statt?

Bayindir: Beispielsweise werden in den Quartieren aus ideologischen Gründen en masse Parkplätze abgebaut. Dabei werden sie nicht zwingend durch Sinnvolles ersetzt. Zudem soll nun generell Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen eingeführt werden. Das bremst Tram und Bus aus und macht den ÖV weniger attraktiv. Eine solche autofeindliche Politik ist vollkommen verfehlt. Wir müssen nicht zwingend gegen das Auto sein, um die anderen Verkehrsträger zu stärken. Es braucht ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander.

Siegrist: In den ersten drei Sätzen lässt du raus, was man immer eins zu eins von jedem Freisinnigen oder Jungfreisinnigen hört. Mir gefällt die Formulierung vom Anfang: Es gibt Interessenkonflikte innerhalb einer Stadt mit begrenztem Raum. Das Problem ist die heutige Verteilung des Platzes auf die einzelnen Verkehrsträger. Das Auto erhält mit Abstand am meisten Platz. Da wird schnell klar, woher wir den Platz nehmen müssen, um die anderen Verkehrsträger zu stärken.