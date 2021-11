Ja zu den Zürcher Richtplänen – Die Lizenz zum ökologischen Stadtumbau ist erteilt Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung sagt deutlich Ja zu den zwei Richtplänen. Die unterlegenen Bürgerlich fordern «Demut» bei der Umsetzung. Beat Metzler

Die Mehrheit der Zürcherinnen will weniger Autos in der Stadt. Foto: Marco Zangger

Die Stadt Zürich hat nun offiziell eine rot-grüne Zukunft. SP, Grüne, AL und die GLP haben praktisch ihre Maximalforderungen in die zwei Richtpläne gepackt, in jene Dokumente, welche die Entwicklung der Stadt vorgeben.

Eine Mehrheit der Städterinnen und Städter findet das gut. 57,4 Prozent sagten Ja zum Richtplan Verkehr, 61,2 zum Richtplan Siedlung. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 62 Prozent.

Die zwei Grundlagenpapiere enthalten zahlreiche Forderungen, an die sich die Behörden nun halten müssen: Tempo 30 auf allen Strassen, über 100 Kilometer Velostrassen, Parkplatzabbau in der City und in den blauen Zonen, mehr Verdichtung, mehr hohe Häuser, mehr Pärke, bessere Fussverbindungen.