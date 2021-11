Corona-Not in Deutschland und Österreich – Die Lockdowns sind eine Warnung an die Schweiz Die vierte Welle ist in den Nachbarländern teilweise ausser Kontrolle geraten. Wie konnte das passieren? Es ist eine Folge von Impflücken und Wunschdenken überall. Meinung Dominique Eigenmann aus Berlin

Lockdown: Adventmärkte werden in Österreich wegen der aktuellen Coronasituation verschoben oder gleich abgesagt. Foto: Wolfgang Spitzbart (Keystone)

An Warnungen hat es nicht gefehlt. Christian Drosten, der meistgehörte Virologe im deutschen Sprachraum, prognostizierte im «Spiegel» schon im vergangenen Januar, dass die Lage diesen Winter besonders bitter werden könnte. Seien die alten Menschen einmal geimpft, werde der Druck riesig werden, alle Schutzmassnahmen zu beenden. «Und dann werden sich innerhalb kurzer Zeit noch viel mehr Leute infizieren, als wir uns das jetzt überhaupt vorstellen können.»

Das Nichtvorstellbare ist in Österreich und Deutschland längst Tatsache. Österreich schliesst bei astronomischen Inzidenzen erneut das ganze Land und erlässt eine Impfpflicht für alle. Deutschland registriert immer neue Höchststände. Am Donnerstag wurden 65'000 neue Infektionen gemeldet – fast doppelt so viele wie an den schlimmsten Tagen der zweiten Welle. Erneut sterben täglich wieder fast 300 Menschen an der Seuche, und das ist erst der Anfang. Auf den Intensivstationen der sächsischen oder bayerischen Spitäler herrscht wegen der vielen ungeimpften Covid-Patienten wieder Notstand.